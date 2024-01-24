Более 100 тысяч лифтов потребуется заменить в России в следующем году

12:35, 24 января 2024, ПАИ

Более 100 тысяч лифтов необходимо заменить в России в 2025 году, однако бюджета для финансирования обновления 45 тысяч единиц лифтового оборудования сейчас фактически нет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российское лифтовое объединение.

Всего в России 550 тысяч работающих лифтов, из них более 100 тысяч будут подлежать замене в следующем году. При этом 45 тысяч лифтов в многоквартирных домах по всей России не включены в план капремонта и не обеспечены финансированием. Такие дома накапливают средства на эти цели на спецсчетах (денежные средства аккумулируются под нужды конкретного дома).

Отмечается, что практика спецсчетов существует с 2014 года, однако за это время ни один дом так и не накопил даже на один лифт. Когда дому требуется срочный капремонт, местные власти вынуждают собственников переходить на котловый способ накопления (собирать деньги на ремонт всех домов). Подчёркивается, что в настоящее время многие собственники жилья стремятся перейти на котловой способ накопления, но это значительно утяжеляет реализацию программ капремонта в регионах для всех остальных.

В Псковской области с 2025 года фонд капремонта перейдёт на плановую замену лифтового оборудования: в год будет ремонтироваться около 30 лифтов. Напомним, в 2023 году отремонтировали 75 лифтов в 24 многоквартирных домах, в 2022-м – 60 лифтов в 19 домах. Замена лифтов осуществляется в соответствии с регламентом Таможенного союза, устанавливаемое лифтовое оборудование – белорусского производства.