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Политика

Профильные вопросы сессии рассмотрел бюджетный комитет Псковского областного Собрания

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике собрался накануне 29-й сессии Псковского областного Собрания. Депутаты рассмотрели повестку из трёх вопросов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Парламентский комитет по бюджету рассмотрел профильные вопросы сессии. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Инициированные областной прокуратурой изменения в закон «О Счётной палате Псковской области» связаны с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующими федеральными нормами в сфере антикоррупционного законодательства. Члены комитета согласились с необходимостью внести уточнения в формулировки статьи 5 и рекомендовали принять предложенный закон в двух чтениях.

Следующий законопроект, разработанный правительственным управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию, также актуализирует положения ряда региональных законодательных актов в сфере местного самоуправления в соответствии с действующим областным и федеральным законодательством. Законопроект не содержит норм, требующих проведения оценки регулирующего воздействия. Члены комитета поддержали проект.

В завершение депутаты рассмотрели план законопроектных работ областного Собрания на первое полугодие – этот документ утверждается общим решением депутатского корпуса на сессии. Вице-спикер Александр Братчиков обратил внимание, что в марте текущего года членам бюджетного комитета предстоит рассмотреть отчёт Счётной палаты о деятельности в 2023 году.

Председатель финансового контрольного органа Марина Хохлова заверила депутатов, что ежегодный отчёт поступит в Собрание в установленные законодательством сроки.

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