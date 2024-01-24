250 человек эвакуировали из «Империала» в Пскове из-за бесхозной сумки
250 человек эвакуировали из гипермаркета «Империал» в Пскове из-за найденной бесхозной сумки, стало известно ПАИ из собственных источников.
Правоохранительные органы получили сообщение об обнаружении бесхозной сумки в «Империале» сегодня утром, 24 января.
На место выехали сотрудники полиции. Кинолог со служебной собакой обследовал объект – никаких подозрительных предметов не обнаружено, в сумке находились только личные вещи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 января 2024
Штраф в 40 тысяч рублей заплатит иностранец за незаконное проживание в Псковской области