250 человек эвакуировали из «Империала» в Пскове из-за бесхозной сумки

12:17, 24 января 2024, ПАИ

250 человек эвакуировали из гипермаркета «Империал» в Пскове из-за найденной бесхозной сумки, стало известно ПАИ из собственных источников.

Правоохранительные органы получили сообщение об обнаружении бесхозной сумки в «Империале» сегодня утром, 24 января.

На место выехали сотрудники полиции. Кинолог со служебной собакой обследовал объект – никаких подозрительных предметов не обнаружено, в сумке находились только личные вещи.