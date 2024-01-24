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Общество

Новый подход к расчёту дохода малоимущей семьи обсудил социальный комитет Собрания

Изменения в областной закон о государственной социальной помощи обсудили члены комитета по труду и социальной политике – заседание под председательством вице-спикера Игоря Дитриха прошло в Псковском областном Собрании накануне 29-й сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания депутатов.

Фото пресс-службы областного Собрания

Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева доложила парламентариям по существу вопроса. Разработчик законопроекта пояснила, что необходимость корректировки действующей редакции закона возникла в связи с вступлением в силу новых правовых норм на федеральном уровне. С 1 января 2024 года при оценке права граждан на государственную социальную помощь, в том числе на основании социального контракта, предусматривается переход от «среднесемейного» прожиточного минимума к прожиточному минимуму на душу населения.

«Если раньше при расчёте среднедушевого дохода семьи учитывались все, кто проживает вместе, – бабушки, дедушки, братья, сёстры, то сейчас в расчёте учитываются только супруг, супруга и проживающие с ними дети. Это будет правильно для семьи, которая должна увеличить свой доход и выйти из бедности», – озвучила специалист новый принцип определения права граждан на государственную социальную поддержку.

У членов комитета возник вопрос, не усложнит ли такой подход получение государственных пособий малоимущими семьями. «Получить социальную помощь будет проще», – заверила руководитель профильного исполнительного органа.

Заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова задала ещё один уточняющий вопрос: «Когда студенты оформляют социальную стипендию, тоже учитывается совокупный доход всех проживающих вместе членов семьи. Это не меняется?» По словам Ольги Евстигнеевой, в отличие от социального контракта расчёт социальной стипендии не меняется.

Члены комитета рекомендовали принять предложенный проект закона в двух чтениях.

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