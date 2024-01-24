Чемпионат и первенство области по ММА пройдут в Великих Луках

13:44, 24 января 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанным единоборствам (ММА) пройдут в спорткомплексе «Стрелец» в Великих Луках 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации ММА Псковской области.

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук и Пыталово. Лучшие бойцы представят Псковскую область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа.

Поединки пройдут в четырёх возрастных группах: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и старше 18 лет.

Отметим, что Федерация ММА Псковской области организует прямую трансляцию турнира.

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