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Общество

Псковичи могут подать заявку на «географический Оскар»

Псковичи могут получить «географический Оскар», приняв участие в национальной премии «Хрустальный компас». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Географические Оскары» вручат авторам уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Заявки принимаются до 10 февраля.

Заявки рассмотрят члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Обладателя 12-го «географического Оскара» в номинации «Признание общественности» выявят результаты народного голосования.

К участию в заявочной кампании приглашаются все желающие: научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробности здесь и здесь: 8 800 700 1845, premiya.compass@mail.ru.

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