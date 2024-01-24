Псковичи могут подать заявку на «географический Оскар»
Псковичи могут получить «географический Оскар», приняв участие в национальной премии «Хрустальный компас». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
«Географические Оскары» вручат авторам уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и
Заявки рассмотрят члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший
К участию в заявочной кампании приглашаются все желающие: научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.
Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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