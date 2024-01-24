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Экономика

В декабре 2023 года инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в Северо-Западном округе

Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2023 года уменьшилась до 6,03% после 6,25% в ноябре, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Банка России. Ее значение оставалось ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,11%) и в целом по стране (7,42%).

Основная причина замедления инфляции – статистический эффект высокой базы при годовом сравнении цен на коммунальные услуги, сотовую связь и услуги городского общественного транспорта. Стоимость этих услуг в декабре 2023 года не изменилась, а в декабре 2022 года – увеличилась.

В декабре цены на продукты питания за год выросли на 7,79%, в ноябре – на 6,60%. Растущий спрос на мясные продукты и яйца превышал возможности расширения предложения. Издержки животноводов продолжили расти. В том числе некоторые предприятия повысили зарплаты из-за нехватки сотрудников. Кроме того, последствия вспышек заболеваний птиц в отдельных регионах ограничивали расширение предложения яиц. В результате цены на колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и яйца стали расти быстрее.

В связи с ростом цен на яйца увеличились и издержки кондитеров. Это стало причиной ускорения годового роста цен на кондитерские изделия.

Вылов рыбы в Северо-Западном федеральном округе снизился, в том числе из-за природных факторов. При этом затраты на промысел выросли в связи с удорожанием судового топлива. Поэтому ускорился годовой рост цен на рыбные продукты.

Из-за неурожая риса страны-производители ограничили его экспорт. Это привело к сокращению его предложения в стране. В результате снижение цен на рис сменилось ростом в годовом выражении.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2023 года были на 4,90% выше, чем годом ранее, в ноябре – на 3,82%.

Спрос на легковые автомобили превышал предложение. Это позволило производителям и поставщикам переносить возросшие издержки в цены. У отечественных автозаводов увеличились затраты на логистику и комплектующие. Стоимость подержанных иномарок увеличилась из-за изменения в конце октября 2023 года правил уплаты утилизационного сбора. Как следствие, цены на легковые автомобили в годовом сопоставлении ускорили рост.

Годовой прирост цен на услуги в декабре уменьшился до 4,59% после 9,25% в предыдущем месяце. Основной причиной такого снижения стал эффект высокой базы.

Так, индексация тарифов на коммунальные услуги была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года. В декабре 2023 года коммунальные тарифы не пересматривались. В результате годовой прирост цен на жилищно-коммунальные услуги уменьшился.

Тарифы сотовой связи в декабре 2023 года не изменились, а в декабре 2022 года они увеличились из-за роста затрат мобильных операторов на закупку и обслуживание импортного оборудования. Это привело к замедлению годового роста цен на услуги сотовой связи.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте в декабре 2023 года не изменилась. В декабре 2022 года региональный перевозчик повысил плату за проезд из-за роста расходов на обслуживание автобусного парка. В результате годовой прирост цен на услуги городского транспорта уменьшился.

Кроме того, из-за изменения методологии наблюдения за ценами стоимость поездки в поездах дальнего следования выросла в годовом выражении меньше, чем в ноябре. В совокупности это привело к тому, что годовой темп прироста цен на услуги пассажирского транспорта в регионе снизился.

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