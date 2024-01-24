Псковский бизнес-омбудсмен обсудил перспективы сотрудничества с руководителем Росреестра

19:01, 24 января 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв обсудил перспективы сотрудничества с руководителем Управления Росреестра по Псковской области Олесей Ребеко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«В рамках совещания очертили круг первостепенных задач для дальнейшей совместной работы, запланировали совместное проведение семинаров и круглых столов с предпринимательским сообществом по вопросам кадастрового учёта и регистрации прав, обсудили проведение контрольно-надзорных мероприятий в условиях моратория в отношении субъектов МСП», – говорится в сообщении.

По итогу встречи договорились о заключении соглашения по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей.