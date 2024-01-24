В региональном комитете по здравоохранению рассказали о последствиях высокого давления у беременных

23:18, 24 января 2024, ПАИ

О причинах и последствиях высокого давления во время беременности рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области. Пост об этом опубликован в телеграм-канале комитета.

«Повышение артериального давления во время беременности представляет собой серьёзную проблему, требующую постоянного мониторинга и лечения. В норме артериальное давление у беременных женщин, как и у любого здорового человека, не должно превышать 140/90. В ряде случаев во время беременности нижняя граница артериального давления может снижаться до 90/60 из-за физиологических изменений в организме. Повышение давления выше 140/90 мм рт. ст., как правило, указывает на наличие патологии», – говорится в посте.

К причинам повышения артериального давление у беременных специалисты относят стресс, наследственность, курение, избыточный вес, сахарный диабет, заболевания почек. При этом они рекомендуют обращать внимание на симптомы высокого давления, такие как шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, головная боль, головокружение, отёки и покраснение лица.

Лечение артериальной гипертензии во время беременности требует особой осторожности. Не рекомендуется самостоятельно принимать лекарства или добавки, так как они могут нанести вред развитию плода. При необходимости врач может индивидуально подобрать наиболее безопасные препараты для матери и ребёнка.

«Профилактика и лечение гипертонии у беременной в первую очередь основываются на контроле веса, умеренных физических упражнениях, сбалансированном питании, избегании продуктов, повышающих давление, и отказе от вредных привычек», – добавили в комитете.