Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В региональном комитете по здравоохранению рассказали о последствиях высокого давления у беременных

О причинах и последствиях высокого давления во время беременности рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области. Пост об этом опубликован в телеграм-канале комитета.

«Повышение артериального давления во время беременности представляет собой серьёзную проблему, требующую постоянного мониторинга и лечения. В норме артериальное давление у беременных женщин, как и у любого здорового человека, не должно превышать 140/90. В ряде случаев во время беременности нижняя граница артериального давления может снижаться до 90/60 из-за физиологических изменений в организме. Повышение давления выше 140/90 мм рт. ст., как правило, указывает на наличие патологии», – говорится в посте.

К причинам повышения артериального давление у беременных специалисты относят стресс, наследственность, курение, избыточный вес, сахарный диабет, заболевания почек. При этом они рекомендуют обращать внимание на симптомы высокого давления, такие как шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, головная боль, головокружение, отёки и покраснение лица.

Лечение артериальной гипертензии во время беременности требует особой осторожности. Не рекомендуется самостоятельно принимать лекарства или добавки, так как они могут нанести вред развитию плода. При необходимости врач может индивидуально подобрать наиболее безопасные препараты для матери и ребёнка.

«Профилактика и лечение гипертонии у беременной в первую очередь основываются на контроле веса, умеренных физических упражнениях, сбалансированном питании, избегании продуктов, повышающих давление, и отказе от вредных привычек», – добавили в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2024

На модернизацию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в Псковской области выделят 51 миллион рублей
24 января 2024

В Бежаницком районе вручили почётные знаки жителям блокадного Ленинграда
24 января 2024

В России начали дешеветь яйца
24 января 2024

Псковский бизнес-омбудсмен обсудил перспективы сотрудничества с руководителем Росреестра
24 января 2024

Псковская система мониторинга лесных пожаров используется в 50 регионах России
24 января 2024

78 контейнеров современного типа находится на обслуживании псковского «Экопрома»
24 января 2024

95 электронных региональных и муниципальных услуг доступно псковичам
24 января 2024

Кристина Лунёва покинула пост и. о. председателя комитета по молодежной политике Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...