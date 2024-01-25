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Происшествия

Двое жителей Южной Азии пытались незаконно проникнуть в Эстонию через Псковскую область

Пограничники задержали в лесу в Печорском районе двух мужчин из Южной Азии, которые пытались незаконно пересечь госграницу РФ и попасть на территорию Эстонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Двое жителей Южной Азии пытались незаконно проникнуть в Эстонию через Псковскую область. Фото здесь и далее: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Документов на право пересечения государственной границы РФ иностранцы не имели.

За покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ в отношении граждан из стран Южной Азии возбудили уголовное дело. Сейчас они заключены под стражу.

Также на минувшей неделе в Печорском районе псковские пограничники задержали девять жителей Южной Азии, которые нарушили правила пограничного режима, так как у них отсутствовали документы для нахождения в пограничной зоне. Их привлекли к административной ответственности, назначили штраф и выдворили с территории России.

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