Двое жителей Южной Азии пытались незаконно проникнуть в Эстонию через Псковскую область

13:01, 25 января 2024, ПАИ

Пограничники задержали в лесу в Печорском районе двух мужчин из Южной Азии, которые пытались незаконно пересечь госграницу РФ и попасть на территорию Эстонии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Документов на право пересечения государственной границы РФ иностранцы не имели.

За покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ в отношении граждан из стран Южной Азии возбудили уголовное дело. Сейчас они заключены под стражу.

Также на минувшей неделе в Печорском районе псковские пограничники задержали девять жителей Южной Азии, которые нарушили правила пограничного режима, так как у них отсутствовали документы для нахождения в пограничной зоне. Их привлекли к административной ответственности, назначили штраф и выдворили с территории России.