Вылет самолёта Москва – Псков задержан до 14 часов

13:10, 25 января 2024, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков из московского аэропорта Внуково в четверг, 25 января, вновь задержан, на этот раз до 14:10 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково. По расписанию вылет должен был состояться в 8:00 мск.