Вылет самолёта Москва – Псков задержан до 14 часов
Вылет самолёта Москва – Псков из московского аэропорта Внуково в четверг, 25 января, вновь задержан, на этот раз до 14:10 мск, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково. По расписанию вылет должен был состояться в 8:00 мск.
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