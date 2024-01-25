Череду оттепелей и морозов прогнозируют в Псковской области

16:38, 25 января 2024, ПАИ

До 1 февраля неустойчивую погоду с морозными и оттепельными промежутками прогнозируют на территории Псковской области.

«Такая погода сохранится до первых дней февраля. То, что растаяло, должно подмерзать. Ночные температуры ожидаются от 0 до -5. Дневные от -2 до +3. Пока до начала февраля неустойчивый характер погоды со слабыми морозами, на дорогах – гололедица», – рассказала корреспонденту ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Советы, как уберечься в гололед от падений, читайте в нашем материале.