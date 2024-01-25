Акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января
Патриотическая акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове 27 января, в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в девятый раз. Об этом ПАИ сообщила председатель совета регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина.
Акция развернётся с 13:00 до 18:00 на пересечении улиц Ленина и Пушкина, в сквере напротив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
«Хлеб той зимы» – одно из ключевых мероприятий регионального проекта «Чтобы помнили», основанного на интерактивном подходе и погружении в атмосферу военного времени», – отметила Екатерина Родина.
Участники мероприятия смогут самостоятельно заполнить хлебные карточки, забрать на память репринты газет и партизанских листовок, получить «Ленточку Ленинградской Победы» и узнать больше о партизанском обозе, который связывал блокадный Ленинград с Псковской землёй.
Также на площадке акции разместят информационные материалы и советские агитационные плакаты о блокадном городе.
Отметим, акцию проводит Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой орден» при поддержке областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и регионального отделения «Движения первых».
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