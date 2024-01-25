Начаты работы по устройству новых перекрытий в башне Святых ворот в Псково-Печерском монастыре

16:09, 25 января 2024, ПАИ

Начаты работы по устройству новых перекрытий на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Петровская (другое ее название) башня, в которой находятся Святые монастырские ворота, построена в XVII веке. А первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью.

В ходе предпроектных работ накануне реставрации сделан ряд важных открытий об этом устройстве важного узла оборонного сооружения монастыря-крепости. Башня и ее внешнее оформление за столетия претерпели ряд изменений. Реставраторы изучили все этапы перестроек.