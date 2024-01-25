Начаты работы по устройству новых перекрытий в башне Святых ворот в Псково-Печерском монастыре
Начаты работы по устройству новых перекрытий на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».
Петровская (другое ее название) башня, в которой находятся Святые монастырские ворота, построена в XVII веке. А первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью.
В ходе предпроектных работ накануне реставрации сделан ряд важных открытий об этом устройстве важного узла оборонного сооружения монастыря-крепости. Башня и ее внешнее оформление за столетия претерпели ряд изменений. Реставраторы изучили все этапы перестроек.
Режиссёр мультсериала «Пушкин и… Михайловское»: Мы изобразили поэта не гением, а простым человеком
Оборудование чуть ли не лучшее на рынке: как в Пскове оснащена школа креативных индустрий
Для мультсериала «Пушкин и... Михайловское» композитор переписал партитуру для симфонического оркестра