Музыканты из Китая дадут бесплатный концерт во Дворе Постникова в Пскове

16:29, 25 января 2024, ПАИ

Музыканты из Китая дадут бесплатный концерт во Дворе Постникова в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике. Выступление состоится 29 января в 16:00 и пройдет в рамках российско-китайского фестиваля медных духовых инструментов, который проходит в Псковской области.

Перед гостями выступят участники арт-резиденции, обучающиеся игре на медных духовых инструментах. Среди них студенты из Центральной пекинской консерватории, а также молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени Глазунова.

Концерт пройдёт в пространстве выставки работ художницы из Китая Ван Сюлин.

Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 (8112) 29-22-59.