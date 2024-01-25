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Культура

Музыканты из Китая дадут бесплатный концерт во Дворе Постникова в Пскове

Музыканты из Китая дадут бесплатный концерт во Дворе Постникова в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике. Выступление состоится 29 января в 16:00 и пройдет в рамках российско-китайского фестиваля медных духовых инструментов, который проходит в Псковской области.

Перед гостями выступят участники арт-резиденции, обучающиеся игре на медных духовых инструментах. Среди них студенты из Центральной пекинской консерватории, а также молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени Глазунова.

Концерт пройдёт в пространстве выставки работ художницы из Китая Ван Сюлин.

Количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 (8112) 29-22-59.

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