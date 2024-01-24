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Международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове

В Пскове стартовал Первый Международный псковский брасс-фестиваль – российско-китайский фестиваль медных духовых инструментов. В Псков приехали 16 студентов из Китая, которые будут участвовать в мероприятиях фестиваля, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Международный брасс-фестиваль стартовал в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Начала работу арт-резиденция для молодых музыкантов из Китая, обучающихся игре на медных духовых инструментах. Среди участников арт-резиденции студенты из Центральной Пекинской консерватории, а также молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени Глазунова. Они репетируют под управлением художественного руководителя фестиваля и главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова.

Наставниками для китайских студентов являются профессиональные российские музыканты из ансамбля «Русский брасс», имеющие большой многолетний концертный опыт. В их числе солисты Мариинского театра и Нижегородского театра оперы и балета.

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля и почему его изюминкой выбрали «китайский акцент», рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, которая состоялась 23 января.

Также стало известно, что участие примут псковский брасс-квинтен – пять человек из студентов Псковского областного колледжа искусств, квинтеты из Петербургской и Петрозаводской консерваторий, а также студенты Центральной пекинской консерватории. В Пскове также находится «квинтет наставников». Это солисты ведущих оркестров Петербурга, серьёзные специалисты, отметил руководитель фестиваля.

Ранее сообщалось, что студенческие брасс-коллективы и брасс-музыканты посетят три города области: Печоры, Остров и Палкино.

Напомним также, седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит на концерте, приуроченном к 80-летию со дня первого исполнения произведения Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Композиция прозвучит на сцене Псковской областной филармонии 28 января.

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