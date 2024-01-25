Конкурс детских рисунков объявил Пушкинский заповедник

17:11, 25 января 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил конкурс детских рисунков «Сказка – ложь, да в ней намёк!». Это творческое соревнование для детей приурочено к 190-летию пушкинской «Сказки о золотом петушке». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Принять участие в открытом дистанционном конкурсе могут ученики общеобразовательных школ и воспитанники учебных заведений системы дополнительного образования в возрасте от 8 до 12 лет включительно.

В музее уточнили, что конкурсные работы – иллюстрации к «Сказке о золотом петушке» с изображением её героев и сцен – ждут в период с 15 апреля по 1 мая. Виртуальную выставку иллюстраций-победительниц планируют разместить на официальном сайте музея к 26 мая – дню рождения Александра Сергеевича по старому стилю.

Организаторы конкурса особо отметили, что рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, акварельная бумага, картон, проч.) и в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель, etc.), но не в виде коллажа или аппликации. Конкурсантам могут помочь взрослые – учителя или родители, однако работа не должна быть коллективной.

Другие подробности об открытом дистанционном конкурсе детского рисунка «Сказка – ложь, да в ней намёк!» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе Конкурсы → 2024.