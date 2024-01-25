СК проверяет информацию о выявлении случаев отравления в детском саду в Псковской области

20:29, 25 января 2024, ПАИ

Проверку по сообщению СМИ о выявлении случаев отравления в детском саду в Псковском районе проводит Следственное управление СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Публикация о пяти случаях отравления в дошкольном учреждении выявлена сегодня, 25 января.

В ходе первоначальных проверочных действий установлено, что всего за медицинской помощью обратились четверо детей и один сотрудник детского сада, все заболевшие отправлены домой под амбулаторное наблюдение. Деятельность учреждения временно приостановлена.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.