Партию сухого молока и молочной сыворотки не пропустили на границе в Псковской области

23:28, 25 января 2024, ПАИ

Партию сухого обезжиренного молока и молочной сыворотки не пропустили на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На продукцию отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра. Отмечается, что молоко и сыворотка следовали из Узбекистана в Германию.

Транзит 75 кг молочной продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза.