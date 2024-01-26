Студенческий спасательный отряд создали в ПсковГУ

10:19, 26 января 2024, ПАИ

Студенческий спасательный отряд имени Александра Невского создали на базе Псковского государственного университета в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 25 января между вузом и региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники отряда пройдут обучение по программам подготовки спасателей, первой помощи, будут заниматься профилактикой, пропагандой и распространением знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости будут привлечены к проведению аварийно-спасательных работ и участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, борьбе с пожарами.

Обучение пройдёт на базе регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которое проведут представители ВСКС, МЧС, медицинских, научно-исследовательских и иных организаций.

Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России. Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит систематическую работу, направленную на обучение детей и молодёжи основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку различных категорий граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, развитие добровольчества в ЧС.