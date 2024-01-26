Перинатальный психолог даст советы псковичкам в программе «Анамнез»

12:57, 26 января 2024, ПАИ

Психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 января, в 14:00.

Нужна ли перестраховка перед зачатием? Что делать, если один из партнёров уже готов стать родителем, а второй нет? Как перинатальный психолог помогает сформировать готовность к материнству и родам? Сопровождает ли специалист женщину в состоянии после родов? Стоит ли посещать психолога до или после аборта? Сколько стоят услуги перинатального психолога и сколько консультаций нужно, чтобы получить результат? Можно ли попасть на консультацию к перинатальному психологу по ОМС?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».