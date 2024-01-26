Публикуем лидеров премии «Народное признание» на 26 января

Стали известны лидеры голосования Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», по данным на 26 января. Всего за соискателей проголосовало 14 тысяч человек.

Номинация «Открытие»:

– Семейное кафе «Соль»;

– Центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове;

– «Золотая улитка».

Номинация «Наша марка»:

– «Изборский пряник»;

– Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР (Золотая улитка);

– Кондитерский дом «Себежанка».

Номинация «Сервис»:

– Экоклуб «Оленья Гора»;

– Ресторан «СтрогановЪ»;

– Арт-пространство «Вперёд в СССР».

Номинация «Бизнесмен года»:

В этой номинации благодаря активному голосованию в течение четырёх дней изменилась третья позиция.

– Директор медицинского объединения сети клиник Визус, Medica, Medica Estetic Денис Брохман;

– Индивидуальный предприниматель из Пыталово Раиса Курамшина;

– Основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и Ставрос Тремпелис.

Номинация «Рекорд»:

– Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт»;

– Дмитрий Ющенко;

– Команда спортсменов из Палкинского района.

Номинация «Защита»:

– Инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков;

– Старший инспектор Госавтоинспекции из Печорского района Константин Куденков;

– Александр Дегтярёв.

Номинация «Поступок»:

В этой номинации за четыре дня изменилась третья позиции. Ранее её занимал Игорь Белов из Плюсского района.

– Великолукские школьники, которые спасли тонущего рыбака;

– Сотрудники Полистовского заповедника;

– Жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова.

Номинация «Талант»:

– Хореографический ансамбль «Ветер перемен»;

– Вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s;

– Танцевальный коллектив «Апельсин».

Номинация «Призвание»:

– Врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев;

– Педагоги Детского дома творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова;

– Мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин.

Если сравнивать с данными на 22 января, то Андрей Устьянцев вырвался вперед на одну позицию, обогнав преподавателей Детского дома творчества.

Номинация «Инициатива»:

– Благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку»;

– Великолукский механико-технологический колледж;

– Военно-исторический клуб «Моторы Победы».

Здесь по сравнению со статистикой на 22 января поменялись второе и третье место.

Номинация «Событие»:

– «Курган Дружбы – 2023»;

– Автопробег восстановленной военной техники в Невеле;

– Открытие первого в России памятника бабушке.

В этой номинации также изменились второе и третье место. Автопробег смог подняться с третьей позиции на вторую.

Номинация «Экомышление»:

– Экологическое движение «За чистый лес»;

– Детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова;

– Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.

Номинация «Паблик для народа»:

– Группа Псковской областной клинической больницы;

– Группа детского сада № 2045/3 из Стругокрасненского района;

– Группа детского сада № 5 комбинированного вида Великих Лук.

Номинация «Проект года»:

– Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище;

– Ремонт Торошинского дома культуры;

– Установка водоматов в Себеже.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.