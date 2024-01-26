Публикуем лидеров премии «Народное признание» на 26 января
Стали известны лидеры голосования Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023», по данным на 26 января. Всего за соискателей проголосовало 14 тысяч человек.
Номинация «Открытие»:
– Семейное кафе «Соль»;
– Центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове;
– «Золотая улитка».
Номинация «Наша марка»:
– «Изборский пряник»;
– Улиточная ферма с центром гостеприимства ЭСКАРГО Д’ОР (Золотая улитка);
– Кондитерский дом «Себежанка».
Номинация «Сервис»:
– Экоклуб «Оленья Гора»;
– Ресторан «СтрогановЪ»;
– Арт-пространство «Вперёд в СССР».
Номинация «Бизнесмен года»:
В этой номинации благодаря активному голосованию в течение четырёх дней изменилась третья позиция.
– Директор медицинского объединения сети клиник Визус, Medica, Medica Estetic Денис Брохман;
– Индивидуальный предприниматель из Пыталово Раиса Курамшина;
– Основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и Ставрос Тремпелис.
Номинация «Рекорд»:
– Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт»;
– Дмитрий Ющенко;
– Команда спортсменов из Палкинского района.
Номинация «Защита»:
– Инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков;
– Старший инспектор Госавтоинспекции из Печорского района Константин Куденков;
– Александр Дегтярёв.
Номинация «Поступок»:
В этой номинации за четыре дня изменилась третья позиции. Ранее её занимал Игорь Белов из Плюсского района.
– Великолукские школьники, которые спасли тонущего рыбака;
– Сотрудники Полистовского заповедника;
– Жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова.
Номинация «Талант»:
– Хореографический ансамбль «Ветер перемен»;
– Вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s;
– Танцевальный коллектив «Апельсин».
Номинация «Призвание»:
– Врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев;
– Педагоги Детского дома творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова;
– Мастер кузнечного дела из Пустошкинского района Олег Шипилин.
Если сравнивать с данными на 22 января, то Андрей Устьянцев вырвался вперед на одну позицию, обогнав преподавателей Детского дома творчества.
Номинация «Инициатива»:
– Благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку»;
– Великолукский механико-технологический колледж;
– Военно-исторический клуб «Моторы Победы».
Здесь по сравнению со статистикой на 22 января поменялись второе и третье место.
Номинация «Событие»:
– «Курган Дружбы – 2023»;
– Автопробег восстановленной военной техники в Невеле;
– Открытие первого в России памятника бабушке.
В этой номинации также изменились второе и третье место. Автопробег смог подняться с третьей позиции на вторую.
Номинация «Экомышление»:
– Экологическое движение «За чистый лес»;
– Детская экологическая библиотека «Радуга» Пскова;
– Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.
Номинация «Паблик для народа»:
– Группа Псковской областной клинической больницы;
– Группа детского сада № 2045/3 из Стругокрасненского района;
– Группа детского сада № 5 комбинированного вида Великих Лук.
Номинация «Проект года»:
– Ремонт Дома фольклора в деревне Церковище;
– Ремонт Торошинского дома культуры;
– Установка водоматов в Себеже.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Более 170 тысяч тонн противогололедной смеси закуплено в Псковской области для обработки дорог зимой
Алеся Михачёва назначена директором регионального Центра молодёжи и общественных инициатив
Творчество против буллинга: псковские подростки разработали стикерпаки по мотивам сериала «Плакса»