Асфальт капитально отремонтируют на 35 железнодорожных переездах в Псковской области

12:08, 26 января 2024, ПАИ

Асфальт капитально отремонтируют на 35 железнодорожных переездах в Псковской области в 2024 году. Об этом рассказал заместитель начальника Октябрьской железной дороги Роман Горин на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Он отметил, что в 2023 году в регионе проверили более 200 переездов, выявлено более тысячи замечаний, все их устранили. Также выполнили ямочные и капитальные ремонты, расчистив подъезды от растительности на обочинах.

Кроме того, в 2024 году планируется капитально отремонтировать асфальт на 35 переездах, а также провести профилактическую работу в различных форматах.

«Благодарю за открытую, согласованную, эффективную работу, уверен, что такой она будет и впредь», – заключил в свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников.