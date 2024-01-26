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Общество

Почти 30 тысяч фликеров закупит Псковская область для школьников

Почти 30 тысяч светоотражающих элементов закупит Псковская область для обеспечения безопасности школьников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Почти 30 тысяч фликеров закупит Псковская область для школьников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности школьников младших классов.

В частности, планируется купить автомобиль для выездных занятий центра «Лаборатория безопасности» в Пскове. Также для школьников закупят почти 30 тысяч светоотражающих элементов.

«Нужно приобрести светоотражатели как можно раньше, чтобы дети ими пользовались в наиболее опасные для пешеходов периоды», – обратился к представителям регионального комитета по образованию губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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