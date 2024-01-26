Почти 30 тысяч фликеров закупит Псковская область для школьников

13:31, 26 января 2024, ПАИ

Почти 30 тысяч светоотражающих элементов закупит Псковская область для обеспечения безопасности школьников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности школьников младших классов.

В частности, планируется купить автомобиль для выездных занятий центра «Лаборатория безопасности» в Пскове. Также для школьников закупят почти 30 тысяч светоотражающих элементов.

«Нужно приобрести светоотражатели как можно раньше, чтобы дети ими пользовались в наиболее опасные для пешеходов периоды», – обратился к представителям регионального комитета по образованию губернатор Псковской области Михаил Ведерников.