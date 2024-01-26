Экс-директор специализированной службы Пскова наказан за злоупотребление должностными полномочиями

13:46, 26 января 2024, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Специализированная служба» Сергея Фёдорова. Ему предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С сентябре 2020 года Фёдорова предоставил своему знакомому состоящую на балансе учреждения спецтехнику и своих подчиненных. Сотрудники Специализированной службы помогли товарищу Фёдорова очистить три ёмкости для сбора воды и отходов). За это Фёдоров получил от друга 25 тысяч рублей. Факт возмездного оказания услуги от администрации Пскова он скрыл.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.

Добавим, что Специализированная служба была ликвидирована в начале 2023 года.