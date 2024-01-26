Зачем нужен перинатальный психолог, рассказали псковичам

15:39, 26 января 2024, ПАИ

Зачем нужен перинатальный психолог, рассказала сотрудница Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Психолог в перинатальном центре проводит консультации с беременными женщинами, которые, например, жалуются на тревожные мысли.

«Бывают пациентки, которые попадают к нам в добровольно-принудительном порядке – на доабортное консультирование. То есть те женщины, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, так корректнее», - уточнила Абдулаева.

Психолог также участвует в прегравидарной подготовке, то есть в подготовке к беременности. Причём, по словам Эльмиры Абдулаевой, подготовку важно проходить не только матери, но и отцу, подготовку и физическую, и ментальную.

«Родители есть разные, например гипертревожные. А ещё бывают случаи печального опыта беременности, которые также могут сказываться на дальнейшем планировании семьи. Специалист поможет разобраться со страхами», - отметила психолог.