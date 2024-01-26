Психолог из Пскова: Я прошу мужчин беречь своих женщин от решения сделать аборт
«Я прошу мужчин беречь своих женщин от решения сделать аборт», - отметила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
По словам специалиста, часто женщина узнает о беременности неожиданно. «И в этом состоянии шока говорит с мужем об аборте, хотя на самом деле не хочет этого. А муж решает поддержать супругу, думая, что она всё окончательно решила. Или ещё хуже - говорят: «Решай сама!» - рассказала Эльмира Абдулаева.
Психолог подчеркнула, что решение об аборте надо принимать с «широко открытыми глазами». «Потому что выбор этот можно сделать только один раз, назад дороги уже не будет», - предупредила Эльмира Абдулаева.
Кроме того, добавила психолог, прерывание беременности не решит проблем, которые приводят к этому выбору.
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