Психолог из Пскова: Я прошу мужчин беречь своих женщин от решения сделать аборт

16:01, 26 января 2024, ПАИ

«Я прошу мужчин беречь своих женщин от решения сделать аборт», - отметила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, часто женщина узнает о беременности неожиданно. «И в этом состоянии шока говорит с мужем об аборте, хотя на самом деле не хочет этого. А муж решает поддержать супругу, думая, что она всё окончательно решила. Или ещё хуже - говорят: «Решай сама!» - рассказала Эльмира Абдулаева.

Психолог подчеркнула, что решение об аборте надо принимать с «широко открытыми глазами». «Потому что выбор этот можно сделать только один раз, назад дороги уже не будет», - предупредила Эльмира Абдулаева.

Кроме того, добавила психолог, прерывание беременности не решит проблем, которые приводят к этому выбору.