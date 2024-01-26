О подготовке к родам псковички и псковичи могут узнать в Школе материнства

17:00, 26 января 2024, ПАИ

О подготовке к родам псковички могут узнать в Школе материнства, сообщила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы обучаем методике подготовки к родам, рассказываем, как вести себя в родах, учим не бояться. Все это можно узнать в Школе материнства. А перед партнёрскими родами мы оказываем поддержку и помощь папам, которые иногда понятия не имею, как дети появляются на свет», - отметила психолог.

Также психолог поможет распознать послеродовую депрессию. «В этом случае требуется наблюдение врача-психиатра, который отличит депрессию от хандры. Бывает, что психиатр даёт добро на работу с психологом. Её может оказаться достаточно», - пояснила Эльмира Абдулаева.

Психолог также помогает построить правильный распорядок дня, снять гипертревожность матери.