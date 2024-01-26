Перинатальный психолог: Послеродовая депрессия у псковичек часто развивается внезапно

17:15, 26 января 2024, ПАИ

Послеродовая депрессия у псковичек часто развивается внезапно, если вовремя ее не распознать, могут быть фатальные последствия, предупредила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Реплики, обесценивающие состояние женщины, как правило, делают только хуже, вызывая чувство вины и стыда. Ведь она вместо радости испытывает горе и без конца плачет, сама не понимая почему», - отметила Эльмира Абдулаева.

По словам специалиста, в этом случае требуется наблюдение врача-психиатра, который отличит депрессию от хандры. «Случается, что психиатр даёт добро на работу с психологом. Её может оказаться достаточно», - пояснила Эльмира Абдулаева.

Психолог рассказала, что в перинатальном центре оказывают и паллиативную помощь матерям, которые потеряли ребёнка или приняли решение сохранить беременность, зная, что плод имеет серьёзные отклонения.