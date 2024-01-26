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Память жертв Холокоста почтили у мемориального знака в Псковском районе

Памятные мероприятия в рамках Недели памяти жертв Холокоста проходят в Псковском районе. Митинг и церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста» состоялись сегодня, 26 января. Об этом ПАИ сообщили Псковском областном центре народного творчества.

​Память жертв Холокоста почтили у мемориального знака в Псковском районе. Фото предоставлено Псковским центром народного творчества

Участие в мероприятии приняли специалисты центра народного творчества, представители администрации Псковского района, национальных общественных объединений области, учащиеся Писковской средней школы.

Также в Писковской средней школе прошёл урок мужества. Школьники узнали о геноциде евреев во время Второй мировой войны, о мемориальном комплексе истории Холокоста в Иерусалиме «Яд Вашем», о праведниках народов мира: кому присваивалось почётное звание, за какие заслуги, сколько людей удостоено этого звания в России и мире.

Ребята познакомились с передвижной историко-документальной выставкой «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». В конце урока мужества память жертв Холокоста почтили минутой молчания.

Отметим, Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Дата памятного дня выбрана неслучайно: 27 января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло около 1,5 миллиона человек.

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