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Общество

До -8 градусов ожидается в Псковской области 28 января

Облачная с прояснениями погода ожидается 28 января на территории Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

Облачная погода ждёт псковичей 28 января. Фото: ПАИ

Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможно образование гололедицы. Будет дуть южный и юго-западный ветер, ночью со скоростью 3-8 м/с, днём — 5-10 м/с.

Температура по области ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днём — от -3 до +2. Атмосферное давление высокое.

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