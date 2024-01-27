До -8 градусов ожидается в Псковской области 28 января

17:51, 27 января 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается 28 января на территории Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможно образование гололедицы. Будет дуть южный и юго-западный ветер, ночью со скоростью 3-8 м/с, днём — 5-10 м/с.

Температура по области ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днём — от -3 до +2. Атмосферное давление высокое.