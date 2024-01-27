Памятные мероприятия прошли в Псковской области в годовщину освобождения Ленинграда

21:02, 27 января 2024, ПАИ

Сегодня, 27 января, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Чтобы отдать дань памяти жертвам одного из самых трагических событий в истории войны, жители всех муниципальных образований и округов Псковской области несут цветы к воинским мемориалам.

В знак памяти и уважения к блокадникам в школах и библиотеках региона проходят встречи с ветеранами, тематические выставки книг и рисунков, конкурсы чтецов и памятные концерты.



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»



Фото: газета Великолукского района «Наш путь»









В Великолукском районе накануне годовщины освобождения Ленинграда состоялась церемония возложения цветов и венковк к воинскому мемориалу «Ступинская высота». В память о сражавшихся за Великолукскую землю героях была объявлена минута молчания.

Как сообщили в районной газете «Наш путь», в торжественно-траурном мероприятии приняли участие глава района Алексей Кузьмин, председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов, представители правительства Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов, депутаты районного Собрания, ветераны, епископ Великолукский и Невельский Сергий, главы сельских поселений, представители военкомата и филиала фонда «Защитники Отечества» в Великолукском районе, юнармейцы Булынинской школы и местные жители.



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»







Как рассказали ПАИ в газете «Островские вести», в преддверии 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда жителей города-героя навестили заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова, председатель совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев и директор центра социального обслуживания Наталья Соловьёва.

В этот день гости навестили Нелли Павлову и сестёр Валентину и Веру Ходжиных. Пенсионерам вручили почётные знаки в честь 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Гости поблагодарили ветеранов за стойкость и силу духа, которые помогли жителям блокадного Ленинграда пережить все тяжёлые испытания.



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



















Кроме того, в Доме детского творчества имени Клавдии Назаровой в Острове состоялось памятное мероприятие «Выжить вопреки», на которое были приглашены представители администрации Островского района, ветераны, дети войны, воспитанники молодёжных общественных организаций и учащиеся школ города.

Всего в Островском районе живёт пять жителей блокадного Ленинграда. Одна из них, Зоя Жадина, присутствовала на мероприятии. В этот день также состоялось торжественное посвящение в юнармейцы.

В день полного снятия блокады Ленинграда в Стругах Красных прошла Всероссийская акция «Хлеб той зимы». Мероприятие, организаторами которого выступают региональные отделения движения «Волонтёры Победы» и «Движение первых», помогали проводить ребята из волонтёрского отряда «Заря», активисты добровольческого центра и «Движения первых», рассказали в газете «Струги».

Все желающие смогли попробовать 125-граммовый хлебный паёк – именно такая норма выдачи хлеба была установлена в Ленинграде в самый трудный период. Кроме того, в рамках акции «Ленточка Ленинградской Победы» волонтёры раздавали прохожим ленточки и поздравляли всех с днём освобождения города-героя.



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»

















Акцию «Ленточка Ленинградской Победы» также провели юнармейцы-курсанты ВПК «Беркут» Центра образования в Опочке.



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»







Больше узнать о подвиге жителей Ленинграда, которые почти 900 дней и ночей продержались в окружённом городе без тепла, света и продовольствия, также смогли и жители Печор.

Как сообщает газета «Печорская правда», местные жители смогли воочию увидеть, сколько это, 125 граммов хлеба, и попробовать кусочек, по вкусу напоминающий тот, ленинградский. Также можно было ознакомиться с полиграфическими материалами и партизанскими листовками времён Великой Отечественной войны.

«На стенде есть коллаж, который мне нравится больше всего: автор Сергей Ларенков совместил современные и блокадные снимки. Это позволяет понять всю суть тех страшных дней и сравнить с тем, как это выглядит сейчас», – поделился волонтёр Даниил Басов.

Акция «Хлеб той зимы» прошла и в Острове. Её подготовили и провели активисты местного отделения «Движения первых» Островского района.

«Волонтёры не только напомнили о том времени, но и наглядно показали, как люди выглядели. Показали те жестокие и тяжёлые дни, тем самым отдав дань памяти нашим героям. Наша задача – никогда не забывать о героях, которые ценой собственной жизни подарили нам мирное небо над головой», – написали в газете.

Кроме того, акцию «Блокадный хлеб» организовали в Новосокольниках.

Мероприятие прошло у Дома культуры имени Воровского. Любой прохожий мог почувствовать себя в роли жителя блокадного Ленинграда. Волонтёры раздавали карточки, по которым можно было получить 125 граммов хлеба.



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»











Такая же акция прошла в Дедовичах, сообщает газета «Коммуна». В ней приняли участие воспитанники детского сада «Теремок» и их родители.

Дети из отряда «Юных патриотов» под руководством воспитателя Татьяны Обабковой испекли хлеб. Каждый кусочек весом 125 граммов они завернули в бумагу с надписью «Память живёт в каждом кусочке хлеба».

«Чтобы понять, какие испытания пришлось пережить детям в военное время, кусочки хлеба раздали воспитанникам детского сада и родителям. Кусочки хлеба – символ жизни блокадного Ленинграда, в котором есть вклад наших дедовичских земляков, отправивших в 1942 году продовольственный обоз для спасения ленинградцев. Помним! Гордимся!» – написали в издании.

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В Плюсском районе к празднику организовали тематическую выставку плакатов блокадного Ленинграда. Увидеть её можно на окнах районного Дома культуры.



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»







Как рассказали ПАИ в газете «Плюсский край», на сегодняшний день в муниципалитете проживает шесть свидетелей блокады Ленинграда. «Сегодня их приехали поздравить почётные гости: глава Плюсского района Наталья Иванова, председатель совета ветеранов Галина Панина, начальник территориального управления социальной защиты населения Вера Ларионова, главы поселений Антонина Арефьева и Андрей Павлик», – отметили в издании.

Ветеранам вручили почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», глиняные шкатулки, письма с тёплыми словами от школьников, цветы и памятные подарки.



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»















В Невельском районе 27 января организовали реконструкцию событий блокадного Ленинграда, посвящённую полному снятию блокады города-героя.

Участники мероприятия смогли принять участие в квестах, увидеть прототипы военной техники и вооружения. «Ребята получили незабываемые впечатления. Они воочию увидели, какую тяжесть пришлось вынести взрослым и маленьким жителям Ленинграда», – рассказали в газете «Невельский вестник».

Всех присутствующих поздравил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, председатель совета ветеранов войны и труда Людмила Слышанкова, протоиерей Пётр Нетреба и дочь ветерана ВОВ, участника операции «Дорога жизни», Людмила Пискунова.

Организаторами мероприятия выступил военно-патриотической клуб «Моторы Победы», ПО «Гвоздика», «Волонтёры Победы», юнармейцы, МБУК «Культура и досуг», МБУ «Музей истории Невеля», образовательные учреждения города.



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»







В Усвятском районе на сегодняшний день проживает одна женщина, пережившая ужасы блокадного Ленинграда, – Людмила Трус. Поздравить её с годовщиной освобождения города-героя приехал глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Глава муниципалитета вручил Людмиле Трусовой почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады», пожелал здоровья, оптимизма и бодрости духа. К поздравлениям присоединилась директор центра социального обслуживания Елена Грибалева, пожелав ветерану оптимизма и крепкого здоровья.

«Людмила Ивановна всегда с радостью общается с людьми – и в этот раз была тронута вниманием. Она со слезами на глазах рассказывала о трудных голодных годах военной и послевоенной поры, вспоминала своих родных и близких», – отметили в районной газете «Новая жизнь».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»

























Памятное торжественное мероприятие также состоялось в Музее друзей Саввы Ямщикова в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край». Гостями и участниками праздника стали гости и жители Пушкиногорья, а также воспитанники двух воскресных школ посёлка – школы при Казанской церкви и школы Святогорского монастыря.

Жительница Пушкинских Гор Галина Дорофеева открыла мероприятие чтением стихотворений и возложением цветов к памятной доске, посвящённой основателю музея Валентину Эльбеку. Дети читали стихи о подвигах непокорённого Ленинграда, а учащиеся детской школы искусств имени Гейченко Лев Матюшин и Александр Михайлов исполнили несколько композиций на баянах.

Почётной гостьей мероприятия стала жительница блокадного Ленинграда, 91-летняя Вера Павлова. Она поделилась с присутствующими своими воспоминаниями о событиях тех страшных лет.