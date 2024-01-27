80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове

19:31, 27 января 2024, ПАИ

Мероприятие, посвящённое 80-летию полного прорыва блокады Ленинграда, состоялось в штабе общественной поддержки Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ























Сотрудники библиотек, писатели, молодёжь и жители Пскова вспомнили трагические события, почтили память павших и посмотрели видеоролик «Подарок блокадному Ленинграду», ставший лауреатом второй степени межрегионального конкурса, посвящённого 80-летию снятия блокады города. В нём рассказывается о легендарном партизанском обозе, который отправился в осаждённый Ленинград 5 марта 1942 года из деревни Нивки Дедовичского района и стал для горожан настоящим спасением.

В этот памятный день псковские писатели и поэты презентовали книгу «ПоZывной – Россия. Поэзия нового времени». Книга стала итогом литературно-просветительского проекта, реализованного в 2023 году Псковским отделением Союза писателей России.

Перед гостями также выступил председатель правления Псковского отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов. Он рассказал о книге и представил двух авторов – Надежду Камянчук и Валентину Алексееву, которые прочитали свои патриотические стихи.