Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове

Мероприятие, посвящённое 80-летию полного прорыва блокады Ленинграда, состоялось в штабе общественной поддержки Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ
  • 80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: корреспондент ПАИ

Сотрудники библиотек, писатели, молодёжь и жители Пскова вспомнили трагические события, почтили память павших и посмотрели видеоролик «Подарок блокадному Ленинграду», ставший лауреатом второй степени межрегионального конкурса, посвящённого 80-летию снятия блокады города. В нём рассказывается о легендарном партизанском обозе, который отправился в осаждённый Ленинград 5 марта 1942 года из деревни Нивки Дедовичского района и стал для горожан настоящим спасением.

В этот памятный день псковские писатели и поэты презентовали книгу «ПоZывной – Россия. Поэзия нового времени». Книга стала итогом литературно-просветительского проекта, реализованного в 2023 году Псковским отделением Союза писателей России.

Перед гостями также выступил председатель правления Псковского отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов. Он рассказал о книге и представил двух авторов – Надежду Камянчук и Валентину Алексееву, которые прочитали свои патриотические стихи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2024

Новый хирург с многолетним опытом начал работу в Псковском онкодиспансере
27 января 2024

Памятные мероприятия прошли в Псковской области в годовщину освобождения Ленинграда
27 января 2024

Названы адреса, по которым вывезут крупногабаритные отходы в Пскове
27 января 2024

80-летие освобождения Ленинграда отметили в штабе общественной поддержки в Пскове
27 января 2024

До -8 градусов ожидается в Псковской области 28 января
27 января 2024

Цветы от Псковской области возложили на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга
27 января 2024

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове
27 января 2024

Очередная партия гуманитарного груза готовится к отправке в зону СВО из Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...