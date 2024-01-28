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Вопросы о трудовом стаже и назначении пенсии задали псковичи Наталье Мельниковой в штабе общественной поддержки

Депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова провела личный приём граждан в штабе общественной поддержки. На приёме также присутствовала врио руководителя региональной общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова, передаёт корреспондент ПАИ.

Вопросы о трудовом стаже и назначении пенсии задали псковичи Наталье Мельниковой в штабе общественной поддержки. Фото: ПАИ

Одна из заявительниц интересовалась возможностью назначения к страховой пенсии по старости сельскохозяйственной надбавки, вопросами льготного лекарственного обеспечения, а также рассказала, что обеспокоена судьбой своих взрослых детей, которые столкнулись с непорядочным отношением руководителей тех организаций, где работают, и попросила помочь разобраться в ситуации. Наталья Мельникова взяла вопрос в работу и также разъяснила женщине законодательство о надбавках, порекомендовала получить медицинское заключение и после этого обращаться за получением льготных лекарств.

Второй заявитель обратился с вопросом о правильности назначения ему пенсии, а также интересовался детальным расчётом срочной и накопительной частей, опасаясь, что часть выплат пропадёт. Наталья Мельникова пояснила ему, что все накопленные средства буду выплачены в полном объёме.

Несколько вопросов депутат решила с заявителями по телефону, разъяснила порядок назначения пенсий и произведённые расчёты.

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