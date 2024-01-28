Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 30 и 31 января

13:14, 28 января 2024, ПАИ

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике пройдут 30 и 31 января, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

30 января (вторник) санитарные дни будут в следующих объектах музея: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание и картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Приказная палата Псковского кремля, Власьевская и Плоская башни, мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, Музей истории города Печоры, музеи-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Ковалевской.

31 января (среда) будут закрыты для посещения Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни (Дом ксёндза).