В ГИБДД дали псковичам рекомендации по поведению на дорогах зимой

16:04, 28 января 2024, ПАИ

С наступлением зимнего периода дорожные условия заметно ухудшаются, предостерегает Госавтоинспекция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В зимних сумерках пешехода на дороге почти не видно, но благодаря световозвращающим элементам, даже в условиях плохой погоды или недостаточной видимости, пешеходы могут чувствовать себя безопаснее. Световозвращатель привлечёт внимание водителя, что позволит ему вовремя заметить человека. Пешеход, который имеет при себе такой элемент, втрое превышает способность водителя увидеть его, нежели если будет без отражателя.

«Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших же руках!» – отмечают сотрудники Госавтоинспекции.

Они напоминают, что важно использовать световозвращающие элементы во время передвижения по проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Особое внимание стоит уделить юным участникам дорожного движения.

«Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребёнок «засветился» на дороге! Ведь в тёмной одежде маленького пешехода автомобилисту просто не видно, а значит, возникает реальная опасность наезда», – подчеркнули в Госавтоинспекции.