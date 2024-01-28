Почти 15 тысяч человек проголосовало за участников премии «Народное признание»

20:51, 28 января 2024, ПАИ

Почти 15 тысяч человек приняло участие в голосовании первого тура Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». До завершения голосования осталось три дня.

Всего на «Народное признание – 2023» было выдвинуто рекордное число номинантов – 276. К первому туру голосования было допущено 236 заявок в 14 номинациях.