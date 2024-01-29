Потепление прогнозируют на Северо-Западе России

23:25, 28 января 2024, ПАИ

О том, какая будет погода на Северо-Западе России в течение будущей недели, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Запад уже в начале недели циклон принесёт облака, осадки и согретые Гольфстримом воздушные массы. В результате этого здесь в дневные часы потеплеет до -2…+3 градусов, а на севере и востоке – до 0…-5 градусов. И только в конце рабочей недели станет немного прохладнее», – отметили специалисты.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, какая погода будет в Псковской области до начала февраля.