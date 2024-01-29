Экс-вице-спикер двух созывов Псковского областного Собрания Анатолий Копосов отмечает 80-летие

10:49, 29 января 2024, ПАИ

29 января исполняется 80 лет Анатолию Копосову, депутату пяти созывов (с 2000 по 2021 год), вице-спикеру третьего и шестого созывов Псковского областного Собрания депутатов, помощнику депутата Александра Котова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Мне очень приятно, что мой 80-летний юбилей совпал с 80-летием освобождения моего родного города Новосокольники – все предки по линии отца оттуда, – поделился настроением в праздничный день Анатолий Копосов. – Я вообще сейчас много читаю на военную тему, но одна из моих самых любимых книг – «Как закалялась сталь». Слова Николая Островского – это моё жизненное кредо: «Жизнь даётся всего один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

За плечами Анатолия Копосова огромный профессиональный и жизненный опыт. Родился в 1944 году в городе Валдае Новгородской области, в конце 50-х поступил в Великолукский техникум железнодорожного транспорта. Трудовой путь начал помощником машиниста паровоза. Проработав год, решил учиться дальше и успешно сдал вступительные экзамены в Ленинградский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта. После окончания вуза стал заместителем начальника дистанции гражданских сооружений на Казахской железной дороге.

Затем были служба в армии и всероссийские ударные стройки КамАЗ и БАМ, работа в ремонтно-строительном управлении в Казахстане, возвращение в Великие Луки, руководство отделом строительства и городского хозяйства местного горкома КПСС, должность первого секретаря Великолукского горкома КПСС, деятельность в качестве замдиректора завода «Электробытприбор» и переход в исполнительную власть – с 1996 по 2000 годы был первым заместителем главы администрации Псковской области, возглавлял областную комиссию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Общий стаж депутатской деятельности Анатолия Копосова насчитывает более 30 лет – в 1988 году был избран в Великолукский городской Совет народных депутатов, потом был депутатом областного Совета народных депутатов. В 2000 году вошёл в состав Псковского областного Собрания II созыва, подтверждая своё право на депутатский мандат все последующие созывы. В 2016 году на правах старейшего депутата Анатолий Петрович открыл первую сессию областного Собрания депутатов VI созыва.

Имеет правительственную награду «За доблестный труд», почётную грамоту и почётный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма», благодарность председателя Совета Федерации, почётную грамоту Совета Федерации и почётную грамоту губернатора Псковской области.