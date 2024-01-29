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Происшествия

Более пяти миллионов рублей отдали жители Псковской области телефонным мошенникам

Более пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков от мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Более пяти миллионов рублей отдали жители Псковской области телефонным мошенникам. Фото: ПАИ

По версии следствия, неизвестные злоумышленники звонили жителям Пскова и Великих Лук под видом банковских служащих и правоохранителей. Используя предлог будто бы предотвращения попыток незаконного оформления на них кредитов, настояли на том, чтобы псковичи как можно быстрее сами оформили кредиты и перевели деньги на «безопасные счета».

Некоторым псковским пенсионерам мошенники также обещали за денежное вознаграждение освободить их знакомую от уголовной ответственности за якобы совершенное ею ДТП. Также некоторые жители региона наткнулись на мошенников во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности жители региона потеряли более пяти миллионов рублей.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, 26 января в полицию обратились три пользователя «Госуслуг» из Пскова и Острова и сообщили, что им позвонили незнакомцы. Представившись сотрудниками разных сотовых компаний, они предложили своим собеседникам продлить договор на обслуживание сим-карт. В результате этого псковичи лишились доступа к их личным кабинетам с последующим блокированием учётных записей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

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