О развитии сервисов доставки еды и работе такси в Псковской области расскажут на «Серебряном дожде»

13:07, 29 января 2024, ПАИ

Генеральный директор компании «Манхэттен про» (официальный партнёр сервисов доставки) Игорь Смирнов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 января, в 14:00.

Как сказались на работе сервисов доставки еды и на работе такси в Псковской области ночные отключения мобильной связи 4G? Насколько успешно реализуется в регионе проект по доставке еды и прочих товаров? Как в целом сейчас развит в области бизнес в сфере услуг такси? Какие новые проекты планируется запустить в этой сфере?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».