В Пскове открылся книжный клуб «В смысле»

13:48, 29 января 2024, ПАИ

В историко-краеведческой библиотеке имени Василёва начал работу книжный клуб «В смысле». Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

На первом заседании клуба читателям предложили поговорить о русских сказках. Собравшиеся выяснили, почему нельзя верить сборнику сказок Афанасьева, поговорили о фатальности в русских сказках, обсудили сказки современных российских писателей, которые нисколько не соответствуют морфологии Владимира Проппа, и пришли к выводу, что это самый сложный литературный жанр.

Члены клуба, кроме того, обратили внимание, что русские сказки почти всегда густонаселены и что именно из них ребёнок впервые узнаёт о том, что кроме мамы и папы на свете очень много всяких других существ, а мир вокруг очень велик и необычайно интересен.

На первой встрече в новом книжном клубе его участники также познакомились поближе и поучились задавать друг другу личные вопросы. Так они узнали, что среди них есть люди, которые прочли 20 томов Фейхтвангера, выяснили, как представители старшего поколения относятся к современным гаджетам, поделились друг с другом секретами воспитания детей и рассказали, как «теория общего предка» помогла им найти свою вторую половинку.

Следующее заседание клуба «В смысле» назначено на последнее воскресенье февраля. Библиотекари пообещали пригласить на него популярную в Сети писательницу Екатерину Гликен, которая живёт в Пскове и сочиняет мистические истории про свой город.

Адрес клуба «ВКонтакте»: https://vk.com/club224025421. Заседания проходят по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал.