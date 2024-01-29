Псковский облсовпроф подписал соглашение с общественным штабом по наблюдению за выборами

14:01, 29 января 2024, ПАИ

Соглашение по наблюдению за выборами на территории Псковской области подписано с общественными организациями региона в ходе заседания общественного штаба. От имени профобъединения соглашение подписал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области, действующего при Общественной палате, с общественными организациями региона состоялось подписание соглашения по наблюдению за выборами на территории Псковской области. Псковский областной совет профессиональных союзов также принял участие в подписании соглашения. Как отмечено в тексте документа, соглашение подписано «в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России».