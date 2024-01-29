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Общество

Профсоюзный санаторий «Хилово» оказал поддержку участникам СВО

Очередную партию помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, передал профсоюзный санаторий «Хилово». В этот раз в посылку вошли лекарственные препараты, перевязочный материал и витамины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзный санаторий «Хилово» оказал поддержку участникам СВО. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Санаторий оказывает поддержку нашим воинам – участникам СВО на постоянной основе. Нам известно, в чём сейчас есть потребность, и прежде всего мы стараемся подготовить и переслать именно необходимое», – рассказала директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер, подчеркнув, что каждый работник «Хилово» вкладывает в эти посылки частичку своего труда и души.

О намерениях профсоюзов и профсоюзных учреждений и впредь продолжать работу по оказанию поддержки участникам СВО рассказал председатель Псковского областного профсоюзного объединения Игорь Иванов.

«ФНПР приняла решение о проведении патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих», в рамках которой каждому члену профсоюзов предложено перевести свой заработок за рабочий день на приобретение оборудования для обеспечения безопасности наших мирных сограждан. Псковские профсоюзы принимают активное участие в акции и призывают каждого члена профсоюзов внести свой вклад в безопасность и победу. Наше дело правое! Победа будет за нами!» – отметил Игорь Иванов.

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