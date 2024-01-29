Александр Гончаренко приветствовал участников конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

17:47, 29 января 2024, ПАИ

Муниципальные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года – 2024» и Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2024» начались сегодня в Пскове. В них принимают участие 23 педагога и 20 воспитателей из различных образовательных учреждений города, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

От имени депутатов Псковской городской Думы участников приветствовал председатель Александр Гончаренко. Он поблагодарил их за важный самоотверженный труд и пожелал им новых достижений и дальнейших творческих успехов.