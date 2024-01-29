Круглые столы со спортсменами Псковской области планирует проводить профильный комитет

22:45, 29 января 2024, ПАИ

Комитет по спорту Псковской области планирует два раза в год проводить со спортсменами региона круглые столы, сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова в рамках передачи «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Мы сейчас берём за практику собирать больше обратной связи как от федераций, так и от спортсменов. В планах – проводить два раза в год круглые столы непосредственно для спортсменов. Потому что в цепочке «спортсмен – тренер – федерация» потребности разные. Федерация имеет свои пожелания, а у спортсмена могут быть совершенно другие потребности. Поэтому, чтобы со всеми категориями работать, я считаю, что нужно как проводить круглые столы со спортсменами, чтобы принимать адресные решения и оказывать поддержку, так и работать непосредственно с федерациями», – отметила Галина Овсова.

Не всегда проблемы касаются финансов, считает эксперт. «Есть моменты, когда очень много можно решить, не прибегая к дополнительному финансированию. Бывает, что нужно просто принять какие-то адресные решения и этим самым вопрос решить. Общаемся и со спортсменами, и с тренерами, и с федерациями. Считаю, что эту работу надо делать более плотно и интенсивно», – сказала руководитель спорткомитета.

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