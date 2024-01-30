49% псковских декретниц уже сейчас готовы выйти на работу при условии сохранения выплат на ребёнка

08:37, 30 января 2024, ПАИ

Эксперты выяснили, как женщины-декретницы в Псковской области относятся к нововведениям 2024 года, когда готовы выходить на работу и при каких условиях.

С 2024 года в России мать или отец ребёнка в возрасте до 1,5 лет, находящиеся в декретном отпуске, могут выйти на работу и продолжать получать декретные выплаты (в 2024 году – 17,8 тыс. руб.). Значит, работающие родители маленьких детей смогут получать больше денег. В среднем такое пособие в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей в месяц.

Сразу 49% жительниц Псковской области, находящихся в декретном отпуске, в целом готовы выйти на работу на таких новых условиях (до 1,5 лет ребенка и получать декретные выплаты). Еще треть (27%) пока не готова выйти из декрета на таком раннем сроке. Остальные затруднились ответить, сообщается в опросе hh.ru.

Чаще всего местные жительницы, находящиеся в декрете, готовы закончить декрет до 1,5 лет из-за материальной необходимости – так ответили сразу 79%. Еще 60% хотят продолжать карьеру – это второй мотив, который указывают многие соискательницы, выбравшие и первый вариант. Плюс еще 20% к этому добавили, что не хотят терять связь и рабочие отношения с коллективом. 5% женщин заявили, что им приходится раньше выходить из декрета из-за требований работодателя. А еще 5% заявили, что вынуждены выходить на работу из-за требований супруга.

Респондентки, готовые выйти из декрета раньше положенного, всё-таки устанавливают определенные требования. Так, 65% хотят первые годы работать удаленно, только 20% поедут в офис. Кроме того, 80% хотели бы, чтобы сразу после выхода из декрета им был доступен гибкий график, когда они могут сами устанавливать время начала рабочего дня. При этом доступен такой гибкий график сейчас лишь 30% опрошенных работников местных компаний.

При этом есть и те, кто не хочет выходить на работу и желает потратить весь декрет полностью, и среди основных причин для них важные: хотела бы посвятить весь период декрета ребенку – 49%, недостаточная материальная поддержка – 30%, не с кем оставить ребёнка – 25%, время официального декрета использовала, чтобы учиться, работать на себя – 3%, отсутствие необходимости продолжать развитие карьеры – 1%.