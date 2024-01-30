Выставка, посвящённая деятельности Псковского археологического общества, откроется в музее

09:01, 30 января 2024, ПАИ

В Поганкиных палатах в Пскове откроется новая выставка, посвящённая деятельности Псковского археологического общества (1880 год), сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Выставочное пространство будет разбито на разделы: «Историко-мемориальный» (учредительные документы, портреты членов Псковской археологической комиссии и Псковского археологического общества, мемориальные предметы); «Памятники письменности» (рукописи и старопечатные книги); «Мюнц-кабинет» (нумизматика, сфрагистика, фалеристика); «Церковные древности» (иконы, кресты, утварь); «Памятники быта» (костюмы, головные уборы, украшения); «Оружие» (холодное и огнестрельное оружие); «Доисторический отдел» (археологические коллекции).

На выставке будут представлены экспонаты из коллекций музея ПАО, хранящиеся в фондах современного Псковского музея-заповедника: рукописи и старопечатные книги, иконы, кресты, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки, а также аналоги предметов из экспозиций ПАО, утраченных в годы Великой Отечественной войны.