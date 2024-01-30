Пскович пытался выгнать из дома пьяную жену и получил ножом в живот

09:40, 30 января 2024, ПАИ

Пскович пытался выгнать из дома пьяную жену, но получил несколько ударов ножом в живот. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В Пскове местная жительница поздно ночью вернулась домой в нетрезвом виде. Это не понравилось ее мужу, и он попытался выставить женщину из квартиры. Во время возникшей ссоры псковичка дважды ударила мужчину ножом в живот, повредив внутренние органы.

Женщина обвиняется в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.