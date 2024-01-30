Уголовное наказание грозит псковичу за кражу электросамоката

10:27, 30 января 2024, ПАИ

Уголовная ответственность грозит псковичу за кражу электросамоката, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в середине декабря 2023 года мужчина проник в один из подъездов Пскова, где вскрыл расположенный в тамбуре шкаф, в котором жильцы дома хранили личные вещи. Он похитил оттуда электросамокат, который впоследствии сдал в ломбард.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ, которое направлено в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.